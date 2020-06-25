РИАМО - 25 июн. Востребованность внутреннего туризма позволит улучшить экономику региона и качество жизни, а также предоставит жителям новые рабочие места и качественный отпуск, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас внутреннему туризму уделяется очень много внимания и на президентском уровне. Ну и понятно, жизнь поменялась. <…> Туризм - это экономика, качество жизни, рабочие места, благоустройство, качественно проведенный отпуск и удовлетворение своей любознательности, любопытства по истории, культуре страны», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина напомнила жителям и гостям Подмосковья о туристическом портале welcome.mosreg.ru, где можно ознакомиться с уникальными местами Московской области и активностями, которые происходят в регионе.

В Подмосковье действует ряд мер поддержки туристической индустрии. Это льготные займы до 5 миллионов рублей на три года, отсрочка по уплате аренды, субсидия на лизинг оборудования и так далее.

В этом году в Подмосковье выделили 16 приоритетных территорий для развития туризма.

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