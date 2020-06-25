РИАМО - 25 июн. В столице согласовали проектную документацию для ремонта фасадов и воздушного перехода городской клинической больницы имени Д.Д. Плетнева в районе Восточное Измайлово, рабочие сделают утепленный навесной вентилируемый фасад с облицовкой, облицуют цоколь керамогранитными плитами, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Сегодня одним из приоритетных направлений работы правительства Москвы является модернизация объектов здравоохранения, а также постоянное повышение как качества, так и условий предоставления медицинских услуг. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта фасадов корпусов №3, 4, 15 и воздушного перехода между корпусами №1 и №4 городской клинической больницы имени Д.Д. Плетнева в районе Восточное Измайлово», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Рабочие сделают утепленный навесной вентилируемый фасад с облицовкой, облицуют цоколь керамогранитными плитами, заменят оконные отливы.

Кроме того, в корпусах №3, 4, 15 запланированы ремонт стен и пола и новая облицовка стен и крышек световых приямков.