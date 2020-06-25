РИАМО - 25 июн. По 196 домам в Подмосковье примут решение – достраивать объекты или вернуть деньги дольщикам, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Много очень обращений было от граждан <...> о создании регионального фонда по защите прав дольщиков. <...> Сегодня он начал уже свою работу. <...> На 2020 год мы уже выработали программу. Эта программа состоит из 196 многоквартирных жилых домов, которые должны быть рассмотрены на наблюдательном совете. И буквально первые дома уже и на этой неделе, и в начале июля будут рассмотрены на наблюдательном совете», - сказала Федотова в эфире телеканала «360».

В частности, по ее словам, в ближайшее время совет рассмотрит ЖК «Восточный» в Звенигороде и «Новокосино» в Реутове. В ходе проверки определяется наличие проекта на строительство домов. При отсутствии начинается его разработка. Каждый объект проходит обязательную экспертизу.

Решение о возможности довести строительство до конца или же о возвращении денежных средств, которые жители уже потратили на квартиры, принимается на наблюдательном совете.