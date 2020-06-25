РИАМО - 25 июн. Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, горожане должны соблюдать масочный режим, особенно это важно в транспорте и на работе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Несмотря на все наши послабления, количество заболеваний и тяжесть постепенно падают, дай бог, чтобы это продолжалось. Надо стараться соблюдать те требования, которые предъявляются, — масочный режим. Все равно надо соблюдать режим», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что особенно важно соблюдать масочный режим в общественном транспорте, на торговых предприятиях и на работе.
В городе поэтапно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Разрешили работу ресторанов и кафе, открылись парки и магазины. В то же время сохраняется требование носить маски и перчатки в общественных местах.
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Текстовая трансляция
25 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
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- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.
- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.
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