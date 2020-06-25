РИАМО - 25 июн. Больше 3,2 тысячи паспортов готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду проверили специалисты Госжилинспекция Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Различные недочеты выявлены в 57% документов, которые необходимо доработать.

«Мы предлагаем проводить работы равномерно и не переносить основную их часть на вторую половину августа, чтобы возможные нарушения выявлялись заблаговременно. Кроме того, мы рекомендуем во время подготовки к ОЗП проводить точечные ремонты подъездов – выполнять те работы, о которых жители часто просят в обращениях на «Добродел» и в ЕДС», - отметила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Наиболее частые нарушения: отсутствие информации о подготовке тех или иных конструктивных элементов дома к зимнему периоду, а также отсутствие подписи кого-то из членов приемочных комиссий.

Подписать документ обязательно должны представители управляющей и специализированных организаций, органа местного самоуправления, а также совета многоквартирного дома.