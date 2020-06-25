РИАМО - 25 июн. Программу по безвозмездной помощи продуктами и лекарствами нуждающимся жителям Подмосковья, которую начали в конце марта, будут завершать на следующей неделе, всего таких наборов осталось развести 10-15 тысяч, сообщила первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова.
«На сегодняшний день мы уже раздали благодаря волонтерам и соцработникам больше 200 тысяч коробок. Если точно, на сегодняшнее утро - 203 тысячи. Думаю, на следующей неделе мы будем завершать эту работу, нам осталось буквально 10-15 тысяч еще разнести, и, наверное, дальше мы будем работать точечно, если к нам будут поступать обращения», - сказала Забралова в эфире телеканала «360».
Она уточнила, что раздавать продуктовые наборы нуждающимся жителям начали с 19 марта, за это время обзвонили почти 2,5 миллиона человек. Всего было пять разновидностей наборов – четыре продуктовых и один медицинский.
По ее словам, почти 30 тысяч медицинских наборов было развезено с 19 марта.
«Более того, наших пенсионеров обеспечили масками. Более 1,5 миллионов масок мы раздали тем, кто нуждался не только в продуктовых наборах, но и в индивидуальных средствах защиты», - добавила Забралова.
Она отметила, что жители Подмосковья благодарят за качественное содержание продуктовых наборов.
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25 ИЮНЯ
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