РИАМО - 25 июн. В следующем месяце 600 дольщиков смогут получить ключи от квартир в четырех корпусах ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцовском городском округе, сообщила в четверг министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она отметила, что всего в Подмосковье в этом году планируют выдать дольщикам 15,5 тысяч ключей от квартир. За полгода уже выдачи около 8 тысяч ключей.

«Буквально к параду (24 июня - ред.) мы ввели в эксплуатацию четыре первых дома жилого комплекса <...> «Высокие Жаворонки». <...> На сегодняшний день уже четыре дома, это 600 дольщиков, начнут получать свои ключи буквально в июле», - сказала Федотова в эфире телеканала «360».

Министр также добавила, что инвестора для строительства удалюсь найти 2,5 года назад.

Федотова также рассказала о самых сложных объектах в Подмосковье.

«Это ЖК «Изумрудная долина». Мы буквально в июле запланировали ввести из 10 домов семь. Сейчас оформляем все документы для ввода. <...> Хотелось бы еще отметить такие объекты, как «Пироговская ривьера» в Мытищах, <...> «Новый Раменский». <...> Инвестор обещает, что в октябре он сдаст последнюю очередь этого ЖК», - добавила Федотова.

Кроме того, по словам министра, до конца 2020 года планируют ввести в эксплуатацию школу на 1,1 тысячи мест в Химках и завершить строительство школы в Чехове.

Следить за строительством домов в регионе помогает мобильное приложение «Подмосковные стройки» на платформе портала «Добродел». На интерактивной карте уже есть более 3 тысяч незавершенных объектов капитального строительства.

Все желающие могут подписаться на получение актуальной информации по интересующему объекту. Кроме того, сервис позволяет получить все достоверные данные, наведя камеру мобильного устройства на интересующий дом.