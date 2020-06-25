РИАМО - 25 июн. Резидент индустриального парка «Коледино» в Подольске расширился – компания «МРСВ» ввела в эксплуатацию склад для хранения автозапчастей и офис для административного персонала, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Площадь занимаемого земельного участка в индустриальном парке составила более 1 гектара. Новый склад позволит увеличить ассортимент автозапчастей и аксессуаров. Объем инвестиций в проект – 107 миллионов рублей.

«Коледино» предоставляет своим резидентам все условия для ведения бизнеса. В подольском индустриальном парке развитая инфраструктура: к участкам подведены дорога и центральные коммуникации. Это делает индустриальный парк привлекательным для представителей различных направлений. Именно поэтому многие компании расширяют свою деятельность в рамках одного объекта», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Группа-компаний «МРСВ» импортирует на рынки России продукцию ведущих мировых производителей запасных частей для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автобусов европейского производства.

Спрос на инвестиционные площадки Подмосковья растет: полностью укомплектован люберецкий технопарк «Лидер», в индустриальном парке «Северное Домодедово» резидент заключил договор на дополнительные складские площади. Подать заявку на подбор инвестиционной площадки в Московской области предприниматели могут на портале invest.mosreg.ru.