РИАМО - 25 июн. За последнюю неделю в Москве на 21% снизилось число пациентов с коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ, сейчас в городе также снижается выявляемость новых случаев Covid-19 при сохранении объемов тестирования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За последнюю неделю на 37% упала выявляемость зараженных коронавирусом. Еще один специфический показатель, но очень важный. У нас количество больных, которые находятся на аппаратах ИВЛ, за неделю снизилось на 21%», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что уровень тестирования на Covid-19 в городе остается на таком же высоком уровне.

«Мы видим, что каждую неделю идет снижение выявленных больных коронавирусом, хотя при этом мы объем тестирований не снижаем», - добавил мэр.

За последние сутки в Москве выявили 885 новых случаев коронавируса.

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