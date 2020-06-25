РИАМО - 25 июн. За минувшую неделю Госжилинспекция Московской области проверила качество проведения дезинфекции и уборки в подъездах 2 742 домов, находящихся под управлением 203 организаций, говорится в пресс-службы надзорного ведомства.
«Дезинфекция подъездов была и остается важным элементом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому если у вас ее не проводят, незамедлительно сообщите об этом в Единую диспетчерскую службу Московской области. Сотрудники Госжилинспекции видят все поступающие сигналы в ЦУРе и контролируют их исполнение», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Сотрудники управляющих компаний соблюдают регламент по проведению дезинфекции, ежедневно осуществляют влажную протирку дезинфицирующими средствами дверных и оконных ручек, почтовых ящиков, панелей домофонов и кодовых замков, перил лестничных маршей, вентиляционных решеток, мусоропровода.
Нарушения выявили в 398 подъездах.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
25 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Эпидемиологическая обстановка негативно сказалась на психологическом состоянии россиян, при этом тяжелее всего приходится людям в возрасте 18-25 и 45-54 лет
Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом?
- Подмосковным гостиницам выплатили 270 млн рублей за размещение медиков во время пандемии. В отелях медицинские работники могут с комфортом отдохнуть между рабочими сменами в больницах.
- 10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За время пандемии в регионе умерло 832 человека с Covid-2019.
- Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля. Из-за пандемии коронавируса в марте в стране закрыли кинозалы.
- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.
- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.
- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии