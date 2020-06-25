РИАМО - 25 июн. Строительство 1 очереди завода по производству сыра и цельномолочной продукции в Дмитровском городском округе Московской области готово на 80%, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья.
«Строительство 1 очереди производственного комплекса по производству сыра и цельномолочной продукции в селе Озерецкое Дмитровского городского округа близится к завершению. Готовность составляет 80%. Проект реализует сельхозпредприятие «Озерецкий молочный комбинат», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
В новом комплексе запустят 4 линии по производству мягких сыров: сливочных, фетта, моцарелла, сулугуни, брынза рассольная.
Объем инвестиций 1 очереди комплекса составит 1,9 миллиарда рублей.
«Вводиться в эксплуатацию комплекс будет в декабре текущего года. На работу планируется принять более 200 жителей этого и соседних округов», - завершил Разин.
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