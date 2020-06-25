РИАМО - 25 июн. В системе-112 Подмосковья сократилось время совместного реагирования экстренных оперативных служб на обращения по номеру «112», с 2015 года среднее время комплексного реагирования снизилось с 70 минут до 54 минут, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

С начала 2020 года операторы системы-112 приняли порядка 400 тысяч вызовов, требующих одновременного реагирования экстренных служб.

«Так, недавно в подмосковную систему-112 обратился житель города Домодедово с просьбой помочь его теще, которой стало плохо, и она самостоятельно не может вызвать врачей. Женщина успела позвонить только зятю, потом связь с ней пропала. <...> Оператор-112 принял вызов и отправил к пострадавшей несколько экстренных служб: спасателей, сотрудников полиции и врачей, так как помимо оказания медицинской помощи, необходимо было еще и взломать дверь квартиры. Из-за своего плохого самочувствия женщина не могла самостоятельно открыть дверь», - говорится в сообщении.

Женщине помогли, после чего ее зять поблагодарил спасателей.

Алгоритм работы системы-112 Московской области позволяет вызвать на различные происшествия сразу несколько экстренных служб – скорую помощь, пожарных, спасателей, полицию, газовую службу.