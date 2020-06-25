РИАМО - 25 июн. Поправки в Конституцию, вынесенные на голосование, гарантируют стабильность для России и развитие страны, кроме того, национальные проекты, которые реализуются в РФ, касаются каждого города Подмосковья, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг в России началось голосование по поправкам в Конституцию. В Подмосковье открылись 4134 основных участка, а также больше 2 тысяч участков в различных местах на открытом воздухе.

«Для нас это (поправки – ред.) гарантия, что Подмосковье, наша страна будет развиваться. Это гарантия стабильности. <...> Но самое главное это то, что наш президент может и дальше делать в нашей стране очень много доброго, полезного, делать ее сильной», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор также напомнил, что проводимые в России национальные проекты касаются каждого города в Подмосковье.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до 1 июля включительно.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>