РИАМО - 25 июн. Работы по благоустройству Акуловского канала в городском округе Королев завершат к 5 сентября 2020 года, сообщил в четверг министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Мы должны завершить все работы к 5 сентября», - сказал Хайкин в эфире телеканала «360».

Он отметил, что на благоустройство Акуловского канала предусмотрено почти 300 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Данная территория позволит соединить центр города Королева с микрорайоном Юбилейный.

Благодаря благоустройству преобразится заброшенная территория в центре города. Работы ведут максимально бережно, не нанося ущерб зеленым насаждениям, а также сохраняя экологическую ситуацию в этой полосе.

Работы по благоустройству Акуловского канала ведутся с соблюдением всех требований безопасности.