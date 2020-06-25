РИАМО - 25 июн. В Московской области будут продолжать реализацию программы по благоустройству, так как для жителей запрос на благоустройство в приоритете, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Практически все города у нас имеют сквер или общественные пространства, или парк, которые мы благоустроили и сейчас вытягиваем их на следующий, более качественный уровень – начиная с туалета и заканчивая удобными лежаками или пунктами питания. <…> Все это мы будем дальше продолжать делать. Это огромная программа. Мы выделяем на нее регулярно деньги. Почему? Потому что запрос у жителей на благоустройство – это номер один, особенно в летнее время», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что тротуары, парки, детские площадки, карусели, велодорожки – стратегически важные элементы для комфортной жизни в Подмосковье.

С 29 мая парки культуры и отдыха Подмосковья посетило уже более 1,5 миллиона человек. Всего в регионе 109 парков.