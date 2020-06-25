РИАМО - 25 июн. На дорогах Москвы наблюдается все больше автомобилей, на сегодняшний день транспортный трафик в городе достигает 90% уровня 2019 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Во время пандемии коронавируса в столице действовали режим самоизоляции и цифровые пропуска. В этот период число машин на дорогах сильно уменьшилось.
«Сегодня уже невооруженным взглядом видно, что жизнь возвращается в полной мере в город, на улицы, транспорт и так далее, вернулись пробки на дорогах, вообще объем трафика, включая общественный и личный транспорт, суммарно примерно 90% от прошлогоднего трафика», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что после долгого режима самоизоляции москвичам может быть трудно вернуться к нормальной жизни.
Сейчас на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом в столице постепенно снимают введенные ограничения. Ранее мэр отмечал, что столица в целом вернулась к нормальной жизни.
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Текстовая трансляция
25 ИЮНЯ
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