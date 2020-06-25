РИАМО - 25 июн. На дорогах Москвы наблюдается все больше автомобилей, на сегодняшний день транспортный трафик в городе достигает 90% уровня 2019 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Во время пандемии коронавируса в столице действовали режим самоизоляции и цифровые пропуска. В этот период число машин на дорогах сильно уменьшилось.

«Сегодня уже невооруженным взглядом видно, что жизнь возвращается в полной мере в город, на улицы, транспорт и так далее, вернулись пробки на дорогах, вообще объем трафика, включая общественный и личный транспорт, суммарно примерно 90% от прошлогоднего трафика», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что после долгого режима самоизоляции москвичам может быть трудно вернуться к нормальной жизни.

«После трех месяцев жестких ограничений мы, конечно, психологически с трудом привыкаем к нормальной жизни и ожидаем какого-то подвоха, боимся, вдруг что-то пойдет не так, а вдруг будет всплеск коронавируса в Москве и так далее, и тому подобное», - добавил Собянин.

Сейчас на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом в столице постепенно снимают введенные ограничения. Ранее мэр отмечал, что столица в целом вернулась к нормальной жизни.

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25 ИЮНЯ

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