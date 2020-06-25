РИАМО - 25 июн. До начала плановых отключений горячей воды в Подмосковье осталось меньше недели, они начнутся с 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе отключения горячей воды будут производиться в период с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней», - говорится в сообщении.

Во время профилактических и ремонтных работ будут обследовать и налаживать тепловое оборудование, менять неисправные элементы котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и систем отопления.

Исключением стал городской округ Серпухов. Там горячую воду начали отключать с 15 июня в связи с работами на магистральном газопроводе «Серпухов – Ленинград».