РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 июн. На пяти предприятиях в Котельниках в четверг прошло голосование с выездом мобильных участков, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В четверг в Котельниках состоялось голосование с выездом мобильных участков на предприятия: «Белая Дача Трейдинг», «Унистром-Трейдинг», «ТД Элетротехмонтаж», «Реал» и «Касторама», - говорится в сообщении.

Руководство ответственно отнеслось к данному мероприятию и предоставило сотрудникам и ранее открепившимся работникам возможность выразить гражданскую позицию на рабочем месте.

Голосование проходит с соблюдением всех норм безопасности, а на многих стационарных участках будет продолжено завтра.

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