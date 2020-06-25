РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Жители домов на улицах Попова и Черемухина Люберец выразили недовольство неприятным запахом после прорыва канадизации, сообщил «РИАМО в Люберцах» местный житель.

Вечером 22 июня на улице Гоголя в районе домов 10 и 12 произошел прорыв канализационного коллектора. Затопило также улицы Попова и Черемухина. Откачку сточных вод проводил «Мосводоканал», которому принадлежит данный коллектор.

«Жители домов №№2 и 4 на улице Черемухина и №№29 и 40 на улице Попова жалуются на невыносимую вонь со стороны прорыва канализационного коллектора, принадлежащего «Мосводоканалу». Просим принять меры», - сказал житель.

По словам представителя УК «ЛГЖТ», все необходимые работы по откачке вод и дезинфекции проведены. По поводу запаха проводится проверка.