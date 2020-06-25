РИАМО - 25 июн. Вейк-парк заработал на ВДНХ, он рассчитан на взрослых и детей с семи лет с любым уровнем подготовки, говорится в сообщении пресс-службы парка.

Площадка находится на втором Каменском пруду, который располагается за павильоном №27 «Физкультура и спорт».

«Все лето здесь будет работать профессиональная команда инструкторов, которые обучат новичков азам этого вида спорта. Необходимое снаряжение можно взять на месте», - говорится в сообщении.

Вейк-парк Drop Park VDNH заработал прошлым летом. Специальная конструкция представляет из себя реверсивную канатную дорогу Drop The System длиной 140 метров. Высота опор — 6 метров. При хорошей погоде сезон водного спорта длится с июня по сентябрь.

В связи с эпидемиологической ситуацией посещение доступно только по предварительной записи, телефон: +7(910)590-68-28. Часы работы: 07:00–20:00, ежедневно. Цены на катание с прошлого сезона не изменились.