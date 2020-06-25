РИАМО - 25 июн. В течение года в Подмосковье подготовят проект по рекультивации закрытого мусорного полигона в Шатуре, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Полигон «Шатурский», работавший с 1964 года, был закрыт в июне.

«За год сделаем проект, затем подадим документы в национальный проект президентский и получим деньги на рекультивацию свалки», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин также добавил, что в течение нескольких лет полигон превратится в зеленый холм, покрытый травой.

«Прохождение государственной экологической экспертизы – это 2021 год. <...> Я думаю, к середине 2021 года будут объявлены уже торги на рекультивацию. <...> В течение нескольких лет он (полигон – ред.) превратится в зеленый холм с деревьями», - отметил Хромушин.

В Подмосковье закрыли 29 мусорных полигонов. Это стало возможно благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов. На территории Подмосковья функционирует уже восемь современных предприятий по переработке отходов, за счет этого более 1,9 миллиона тонн отсортированных отходов отправляется на вторичную переработку.