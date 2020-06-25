РИАМО - 25 июн. Музей космонавтики в Москве запустил продажу билетов и экскурсий на своем сайте, посетить культурное учреждение можно будет с 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы музея.

На сайте доступны как полные билеты, так и билеты для льготных категорий. Посетить музей можно будет по электронным билетам по сеансам каждые 15 минут.

«Начало первого сеанса в 10:00; последний сеанс начинается в 18:00 во вторник, среду, пятницу и воскресенье, когда музей работает до 19:00, а в четверг и субботу — в 20:00, в эти дни музей работает до 21:00», - говорится в сообщении.

Также на сайте музея можно заранее заказать обзорную экскурсию по музею до 5 человек. Посетители смогут узнать историю советской и российской космонавтики, а также разобраться в том, что происходит в российской космонавтике сейчас.

Для того, чтобы подготовиться к посещению музея, рекомендуют заранее купить билет онлайн на сайте Музея космонавтики, взять документы подтверждающие льготу, если билет льготный, прийти в музей за 10 минут до начала сеанса, взять с собой маску и соблюдать в музее дистанцию 1,5-2 метра. На входе сотрудники музея измерят посетителям температуру. Посмотреть рекомендации по посещению музея можно на сайте.

Вход в музей будет происходить через автоматические бесконтактные двери, гостям не придется трогать ручки и подвергать себя ненужному риску. Проверка билетов также будет происходить бесконтактно. Кроме того, все сотрудники музея будут экипированы средствами индивидуальной защиты.

В фойе музеев установлены специальные устройства для санитарной обработки рук. В течение всего дня в экспозиции музея будет проходить влажная уборка и дезинфекция.

Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев России. История музея началась в 1964 году, когда на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса». Сейчас Музей космонавтики входит в тройку самых посещаемых музеев департамента культуры города Москвы.