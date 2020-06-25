РИАМО - 25 июн. Многие депутаты Мособлдумы в четверг приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на своих избирательные участках, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Также депутаты проверили организацию процесса и соблюдения эпидемиологических норм.

«Важно наше будущее, будущее всей страны. Конституция – это основной закон, который уже не менялся 27 лет. Самое главное, что все поправки продиктованы временем», – сказал председатель Московской областной думы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов во время голосования на своем участке.

Кроме того, в голосовании приняли участие Тарас Ефимов в Балашихе, Олег Рожнов в Краснознаменске, Андрей Голубев в Кашире-2, Владимир Шапкин в Щелкове, Дмитрий Дениско в Люберцах, Олег Жолобов в Домодедове.

В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании по Конституции в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>