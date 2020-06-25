РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в художественном конкурсе «Молодежь на стороне закона» о противодействии коррупции, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) объявили Всероссийский конкурс художественных работ «Молодежь на стороне закона», - говорится в сообщении.

Принимаются художественные работы в виде сюжетной инсценировки, иллюстрирующей необходимость формирования негативного отношения к коррупции. Выполнять работы можно в любой технике живописи и графики, а также используя специализированные программы.

К участию приглашаются студенты в возрасте до 25 лет. Возможно как индивидуальное участие, так и в составе авторского коллектива не более чем из двух человек.

Конкурс проходит в два этапа: заочный проводится до 31 августа. На данном этапе конкурсантам предстоит подготовить свои творческие работы и отправить заявку в адрес оргкомитета конкурса на электронную почту: esantonov@msal.ru с указанием темы письма «Молодежь на стороне закона». Отборочный проводится с 1 по 7 сентября.

В рамках данного этапа членами жюри будет произведен отбор победителей конкурса. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(916)793-83-23.

Объявление призеров и победителей состоится 8 сентября. Награждение пройдет в рамках Всероссийского форума победителей и организаторов конкурсов и мероприятий антикоррупционной направленности 9 декабря.