РИАМО - 25 июн. В Подмосковье поступило 115 заявок на включение в реестр загородных оздоровительных лагерей, из них на данный момент 56 лагерей получили разрешение Роспотребнадзора на работу, бесплатную путевку в детский лагерь могут получить семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«У нас подали заявки на включение в реестр загородных оздоровительных лагерей 115, их них пока только 56 имеют санэпидзаключение. Остальные 59 готовятся к тому чтобы такое заключение у Роспотребнадзора получить», - сказала Фаевская в эфире телеканала «360».

Она отметила, что бесплатную путевку в детский лагерь в Подмосковье имеют право получить семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Стационарные организации отдыха и оздоровления детей смогут открыться в Подмосковье с 15 июля. При этом организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций приостановлена до 31 июля включительно.

В регионе организуют постоянный мониторинг условий отдыха детей. При выявлении нарушений соответствующие материалы направят главному государственному санитарному врачу Московской области.