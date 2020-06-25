РИАМО - 25 июн. До конца 2020 года в Подмосковье закроют мусорные полигоны «Ядрово» и «Лесная», в скором времени регион полностью перейдет на полную обработку и сортировку мусора, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Подмосковье с начала следующего года не будет ни одной свалки. <...> До конца года мы закроем такие громкие свалки, как «Ядрово», «Лесная». Все они будут рекультивированы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам губернатора, остаются считаные месяцы, когда регион полностью перейдет на полную переработку и сортировку мусора.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин также добавил, что полигон «Ядрово» закроют с опережением графика.