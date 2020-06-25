РИАМО - 25 июн. В июне Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) заработает в штатном режиме после того, как клиника была перепрофилирована для пациентов с коронавирусом, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас очень большой запрос сейчас на работу поликлиник, врачей по узким специальностям, плановым операциям - все то, что МОНИКИ оказывает, они крайне востребованы все эти услуги», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он поздравил с прошедшим профессиональным праздником врачей, которые работают в МОНИКИ.

В свою очередь министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова подтвердила готовность МОНИКИ к приему пациентов без коронавируса.

«В любом случае все, что касается средств индивидуальной защиты, лекарств, это все равно у вас остается», - добавил Воробьев.