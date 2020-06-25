РИАМО - 25 июн. Возможность проведения на территории столицы массовых мероприятий власти Москвы рассмотрят не ранее июля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что понимает желание москвичей посетить городские фестивали, так как Москва давно привыкла к масштабным гуляниям.

«На мой взгляд, пока это еще рано делать. <…> Давайте посмотрим, как будет складываться ситуация, в июле обязательно вернемся к этому вопросу», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр добавил, что уже сейчас видно, как город оживает.

«Жизнь возвращается в полной мере в город, на улицы, в транспорт», — отметил он.

Ранее Москва приступила к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу.

В городе с начала текущей недели прирост новых случаев коронавируса снизился на 26%. Общее число случаев инфицирования коронавирусом за весь период пандемии в Москве составляет 217 791.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Эпидемиологическая обстановка негативно сказалась на психологическом состоянии россиян, при этом тяжелее всего приходится людям в возрасте 18-25 и 45-54 лет

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- Подмосковным гостиницам выплатили 270 млн рублей за размещение медиков во время пандемии. В отелях медицинские работники могут с комфортом отдохнуть между рабочими сменами в больницах.

- 10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За время пандемии в регионе умерло 832 человека с Covid-2019.

- Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля. Из-за пандемии коронавируса в марте в стране закрыли кинозалы.

- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.

- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.

- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.