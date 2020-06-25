РИАМО - 25 июн. При входе в передвижной избирательный участок для голосования по поправкам в Конституцию посетителям измерят температуру, выдадут маску и перчатки, сообщил в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Когда вы к нему направитесь, вас встретит наш коллега, который обязательно измерит температуру, выдаст вам маску, перчатки, обработает вас всеми средствами индивидуальной защиты», - сказал Березкин в эфире телеканала «360».

Он также добавил, что за ходом голосования следят наблюдатели, которые в случае необходимости зафиксируют нарушения.

В четверг началось голосование по поправкам в Конституцию. В Подмосковье открылись 4134 основных участка, а также больше 2 тысяч в различных местах на открытом воздухе.

Все участки оборудованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и оснащены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

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