В четверг, 25 июня, возобновили свою работу подмосковные торговые центры после трехмесячного карантина. В них открылись магазины, а также сфера услуг – маникюрные салоны, парикмахерские, химчистка. Пока остаются закрытыми фудкорты и кинотеатры. Как изменились торговые центры с введением масочного режима и дистанции и какие теперь нужно соблюдать правила в магазинах, узнала корреспондент РИАМО.

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Охрана – строгая и не очень

Торговый центр «Июнь» – первое здание, встречающее любого приезжающего в Красногорск. Местные жители его любят за кинотеатр, большой «Спортмастер» и множество магазинов одежды. Сегодня первый день работы – и парковка уже наполовину заполнена, даже подростки успели вернуться на привычное место тусовки.

Охранник следит за каждым входящим человеком. Меня останавливают, так как я забыла надеть маску.

«Девушка, где ваша маска? Без маски не могу вас пустить», – говорит мне охранник. Надеваю защитное средство и отмечаю, что при входе стоит антисептик и памятка «Что нужно знать о коронавирусе». Я думаю о том, что людей, которые о нем не знают, уже и не осталось.

«Красный кит» – еще один популярный торговый центр, ведь рядом с ним множество жилых домов, парк «Ивановские пруды», усадьба Знаменское-Губайлово и местная администрация. В этом ТЦ другая ситуация: охрана также ходит в масках, но входящих людей никто не контролирует. При этом прямо при входе развернули торговлю масками с прилавка. 250 рублей со скидкой – и маска твоя. У народа товар пользуется популярностью. С другой стороны прилавка почему-то продают обувь.

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Семейный шопинг

В «Июне» открылись почти все магазины и торговые точки, торгующие без помещений – с прилавка. Это в основном бижутерия, рюкзаки или косметика.

В магазине Concept Store людей немного, как и персонала: всего одна девушка работает и за продавца-консультанта, и за кассира. В центре магазина – антисептик, но разметки нет. В примерочной я встречаю семью – бабушка и дедушка выбирают внучке летнее платье.

«Мы с интернетом не очень дружим, и как заказывать одежду там – совсем непонятно. А пощупать, а размер? Мы захотели купить что-то внучке летнее и красивое», – рассказывают мне они.

Я замечаю, что во многих магазинах одежды процветает именно семейный шопинг.

риходят в основном за одеждой детям. В магазине «Глория Джинс» в «Красном ките» настоящий семейный бум – родители покупают летнюю одежду детям. В примерочные скапливается очередь, но дистанцию никто не соблюдает. Люди спокойно подходят близко друг к другу, рассматривая вещи в зале.

Иногда вырвавшиеся на шопинг родители покупают одежду и себе. В той же «Глории Джинс», но в «Июне» женщина выбирает себе платье, а сын держит для нее все вешалки с размерами.

«Мне сложно подобрать размер из-за фигуры. Я ношу маленький размер, но мало что хорошо садится. Честно сказать, я очень соскучилась по шопингу. Из интернета узнала, что все открывается, и сразу сюда, прямо с утра», – признается покупательница.

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Дезинфекция примерочных

Консультанты рассказывают мне, что с утра люди закупались летними платьями, футболками и шортами. Были и покупатели, которые пришли с 10 утра, чтобы что-то купить, но уже сейчас, днем, меняют товар. Так, за кассой женщина меняет пижаму на размер больше.

В магазине Ostin все строго: при входе есть корзина для использованных масок и перчаток, разметка и антисептик на кассе. Кассир работает в специальном защитном экране. Все консультанты в масках.

В Colins консультант рассказывает мне, что мерить одежду и трогать ее можно без ограничений – она отпаривается в конце каждого дня. Около кассы действительно стоит отпариватель.

«С утра народ хлынул за летней коллекцией, и мы пока справляемся, хоть и не ожидали такого ажиотажа в будний день», – признается консультант.

Примерочные также работают все, и после каждого покупателя они дезинфицируются. При входе в них замечаю антисептики. В этом магазине везде вижу напоминания о социальной дистанции и о ношении масок.

Приятно, что в каждом магазине с одеждой действует множество скидок, и пока цены не повышаются, сохраняя свой докарантинный уровень.

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Обувь со скидками

В магазинах обуви нет такого ажиотажа, как в магазинах одежды. Консультанты в магазине с товарами российского производства говорят, что пока у них нет новой коллекции, а цены существенно снижены.

«Мы сейчас цены не то что не поднимаем – мы их снижаем даже», – рассказывают продавцы.

Обувь, как и одежду, можно мерить без ограничений – как и до карантина, с подследниками. Но после покупателей продавцы и кассиры обязательно дезинфицируют руки.

В магазинах Kari можно услышать забавное объявление: «Вы можете выбрать товар, не контактируя с продавцом». Там же можно бесплатно получить перчатки на кассе или при входе в магазин. В «Красном ките» суточную норму перчаток разобрали уже в первой половине дня.

Одна девушка покупает своей сестре обувь, консультируясь по WhatsApp.

«Она пока не хочет выходить из дома, так как не верит, что вирус резко перестал косить людей. Вот отправила меня выбирать ей шлепанцы. Надеется выйти из заточения в августе», – говорит она.

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Покупатели соскучились по спорту

В большом «Спортмастере» в «Июне» посетителей немного. Около стендов с одеждой нет никого, зато популярностью пользуется спортивный инвентарь. Парень меряет ролики, а семья выбирает ребенку самокат.

Около отдела кроссовок я встречаю покупательницу, которая делится своей радостью – фитнес-клубы открывают с первого июля, поэтому она выбирает себе новые кроссовки.

«Наконец-то открываются залы. Три месяца без спорта – это очень тяжело. Я тренировалась дома босиком, но сейчас решила купить новые кроссовки», – говорит она.

Народ здесь более-менее сознательный – без маски долго в магазине не остается. Мама торопит ребенка: «Давай выходить, а то мы без масок, нам нельзя тут находиться».

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Косметика «вслепую» и «ювелирка» с антисептиком

Покупать косметику и духи, в отличие от одежды, в новых посткарантинных реалиях будет по-настоящему сложно. Нельзя пользоваться тестерами на кремы, тени, помады, румяна и парфюм. В магазине косметики «Элизе» в «Июне» почти нет людей. Зато есть разметка, и все продавцы в масках.

Я спрашиваю у продавца, как же теперь выбрать аромат. Она с сожалением отвечает, что теперь могут нанести аромат на тестер только консультанты по запросу покупателя, причем только в перчатках. Протестировать остальную косметику сейчас вообще невозможно, и нужно быть готовым к покупке вслепую, следуя только своей интуиции.

В ювелирном магазине Sunlight в «Красном ките» также есть разметка, продавцы и кассиры в масках. Цены здесь почему-то можно узнать только из мобильного приложения или от продавца, что не очень удобно. Зато мерить изделия можно – после примерки они обрабатываются антисептиком.

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Фудкорты в ожидании открытия

Фудкорты, кафе и рестораны быстрого питания пока закрыты. Black Star Burger в «Июне» работает только навынос, и рядом с торговым центром они сделали маленькую летнюю веранду.

Проходя мимо маленького ТЦ «Карамель», где для покупки навынос в «Макдоналдсе» часто скапливается большая очередь, я спрашиваю у кассира ресторана фастфуда, когда же их откроют.

«Мы все готовимся открыться, и пока никак. Но, возможно, уже с этого понедельника откроем зал», – с надеждой говорит она.

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