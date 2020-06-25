РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. В торжественном митинге на заводе «Метровагонмаш» Мытищ приняли участие 23 ветерана Великой Отечественной войны, сообщается в Instagram-аккаунте предприятия.

В четверг на заводе «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи почтили память заводчан-фронтовиков и тружеников тыла. На территории заводского военного мемориала провели митинг. В событии приняли участие 23 ветерана Великой Отечественной войны.

«Несмотря на сложившиеся обстоятельства, мы нашли возможность, соблюдая все правила безопасности, поздравить каждого ветерана с Днем Победы, а смягчение режима повышенной готовности в Московской области позволило организовать долгожданный праздник на территории завода. Низкий поклон всем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, ковал Победу в тылу своим самоотверженным трудом, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы. Мы всегда будем обязаны вам за возможность жить и трудиться под мирным небом!» - сказал гендиректор предприятия Борис Богатырев.

В ходе митинга специально приглашенные артисты исполнили песни военных лет. Завершая официальную часть, участники встречи почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Мероприятие проходило с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

«Празднование Дня Победы является особо значимой традицией «Метровагонмаша». Мытищинский вагоностроительный завод, преемником которого стал «Метровагонмаш», в годы Великой Отечественной войны был перепрофилирован на военное производство», - отмечается в сообщении.

Завод изготавливал самоходные артиллерийские установки СУ-76, без участия которых на завершающих этапах войны не обходилась ни одна крупная военная операция. За образцовое выполнение трудовых задач завод был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Около 3 тысяч работников завода отметили высокими правительственными наградами, пятерым присвоено звание Героя Советского Союза. Свыше 800 человек не вернулись с полей сражений или пропали без вести.

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