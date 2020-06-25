РИАМО - 25 июн. Несмотря на то, что ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, в Московской области сняли, до сих пор необходимо в общественных местах беречь себя и надевать маски, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Понятно, что надоела всем эта история с ковидом, но, к сожалению, она заставила нас работать и жить по по-другому, поэтому приятно, что я могу сообщить о гораздо более здоровой ситуации в нашей стране и Подмосковье. <…> Несмотря на все ограничения, которые мы сняли, очень важно в общественных местах беречь себя и своих близких, находиться в масках», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он еще раз поблагодарил всех врачей за работу в период пандемии коронавируса.

В Подмосковье ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Ряд ограничений, введенных ранее, уже сняли. В то же время жителям в общественных местах по-прежнему необходимо надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Эпидемиологическая обстановка негативно сказалась на психологическом состоянии россиян, при этом тяжелее всего приходится людям в возрасте 18-25 и 45-54 лет

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Подмосковным гостиницам выплатили 270 млн рублей за размещение медиков во время пандемии. В отелях медицинские работники могут с комфортом отдохнуть между рабочими сменами в больницах.

- 10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За время пандемии в регионе умерло 832 человека с Covid-2019.

- Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля. Из-за пандемии коронавируса в марте в стране закрыли кинозалы.

- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.

- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.

- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.