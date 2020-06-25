РИАМО - 25 июн. В столице запустили программу «Миллион призов», для участников подготовили два миллиона призов — бонусы и скидки, их можно использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Стоимость каждого приза — от одной до четырех тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

«Присоединиться к программе могут все жители города Москвы, принявшие участие в голосовании по поправкам в Конституцию, с 25 июня по 1 июля. Это касается как проголосовавших на избирательных участках (или на дому), так и участников онлайн-голосования», — говорится в сообщении.

Москвичи, пришедшие на избирательные участки, получат сертификаты с уникальным номером. Для регистрации в программе его необходимо отправить в СМС-сообщении на номер 7377. Горожане, которые выбрали электронное голосование, автоматически получат сообщение с уникальным номером на свой мобильный телефон, указанный в личном кабинете.

Призовые баллы также можно потратить на благотворительность. Список благотворительных организаций, которые принимают участие в программе, будет пополняться.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ стартовало в четверг. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по 1 июля. В Москве также доступно электронное голосование в дистанционном формате на портале 2020og.ru.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>