РИАМО - 25 июн. В столичном районе Якиманка продают нежилое помещение, победитель открытого аукциона сможет получить объект площадью 17,3 квадратных метра в доме 1900 года постройки, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Цена за помещение, расположенное на первом этаже в историческом доме, стартует от 212,9 тысячи рублей за один квадратный метр. Здание, в котором находится лот, оборудовано всеми необходимыми инженерными коммуникациями», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Лот находится на первом этаже кирпичного здания в 1-м Голутвинском переулке, дом 3-5, строение 1, в пешей доступности от станции метро «Полянка» и парка искусств «Музеон».

Прием заявок для участия в аукционе продлится до 22 июля, торги пройдут 30 июля.

Ознакомиться со всеми предложениями по продаже помещений можно на Инвестиционном портале города Москвы.