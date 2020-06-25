РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В подмосковном Подольске на участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на дому по состоянию на 24 июня поступило порядка 6 тысяч заявок, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске в четверг началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Основной датой его проведения определено 1 июля 2020 года, но чтобы все пошло максимально безопасно, избирательные участки по месту жительства и специальные шатры во дворах многоквартирных домов будут работать в течение недели.

«На участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на дому по состоянию на 24 июня поступило порядка 6 тысяч заявок через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Многие избиратели решили, что голосование вне помещения и есть дистанционное электронное голосование. Члены комиссии обзванивали избирателей и уточняли, действительно ли они хотят проголосовать вне помещения или же имели в виду другое», - сказал председатель территориальной избирательной комиссии города Подольска Игорь Москаленко.

Он добавил, что, так как в Московской области не проводится электронное голосование, то заявки приходилось аннулировать. Кроме этого, сами участники подавали заявки любым доступным способом – по телефону, через общественные организации, органы соцзащиты.

Придомовое голосование в шатрах также организовано по рекомендациям Роспотребнадзора с целью обеспечить для избирателей максимально безопасное голосование. Там находится два члена комиссии с правом решающего голоса. После окончания голосования все бюллетени извлекают, поместят в сейф-пакет, который в дальнейшем опечатают, а вскроют его 1 июля после 20:00.

По всем вопросам об участии в голосовании можно обращаться на горячую линию Мособлизбиркома 8 (800) 550- 97-44 (с 9:00 до 20:00 — в будние дни, с 9:00 до 17:00 — в выходные дни), а также в территориальную избирательную комиссию города Подольска по телефону 8 (496) 755-57-47 с 16:00 до 20:00.

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