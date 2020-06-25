РИАМО – 25 июн. Телеведущая Ксения Собчак оказалась в больнице после неудачного падения с переломом носа и сотрясением мозга, сообщает Газета.ru.

«К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение. Надо подлечиться», — написала она на своей странице в Instagram.

Также телеведущая выразила благодарность врачам, которые сохранили тайну пациента. Медики, по ее словам, провели «сложнейшую операцию».

Собчак отметила, что на протяжении этого времени ее поддерживали мама и супруг.