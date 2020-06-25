РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В подмосковном Подольске 261 наблюдатель следит на 141 избирательном участке за прозрачностью голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске в четверг началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Основной датой его проведения определено 1 июля 2020 года, но чтобы все пошло максимально безопасно, избирательные участки по месту жительства и специальные шатры во дворах многоквартирных домов будут работать в течение недели. Это нововведение позволит снизить риск появления очередей на участках, а также дает возможность гражданам выбрать для волеизъявления подходящий день — рабочий или выходной.

«Сегодня (в четверг - ред.) приступила к работе 141 избирательная комиссия. На участках присутствует 261 наблюдатель, они следят за прозрачностью голосования. Голосование проводится непосредственно в помещении избирательной комиссии, на дому, вне помещения. Если раньше весь процесс проходил в отведенный для этого день, то сейчас отдать свой голос можно с 25 июня, закончится процедура голосования 1 июля в 20:00», - сказал председатель территориальной избирательной комиссии города Подольска Игорь Москаленко.

Процедура голосования сопровождается серьезными санитарными мерами: измерением температуры, выдачей масок и перчаток избирателям, средствами защиты снабдили членов комиссий. Все организовано в соответствии с совместными рекомендациями ЦИК России и Роспотребнадзора. Также гражданам раздают одноразовые ручки, которые они заберут с собой на память об этом важном политическом событии.

Во время проведения голосования на дому члены комиссии пользуются одноразовыми халатами и защитными экранами для лица. Они используют специальный пакет, который вешают на ручку двери участника голосования. Всем комиссиям выданы дистанционные термометры.

По всем вопросам об участии в голосовании можно обращаться на горячую линию Мособлизбиркома 8 (800) 550- 97-44 (с 9:00 до 20:00 — в будние дни, с 9:00 до 17:00 — в выходные дни), а также в территориальную избирательную комиссию города Подольска по телефону 8 (496) 755-57-47 (с 16:00 до 20:00).

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