РИАМО – 25 июн. Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария рассказала, что отец раскаивается в том, что произошло, сообщает Газета.ru.

«С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается», — написала она на своей странице в Instagram.

Также девушка отметила, что пока не будет высказывать свое мнение о произошедшем.

Вечером 8 июня 2020 года Ефремов на внедорожнике Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречку и врезался в фургон Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Водитель позже умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом.