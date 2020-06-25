РИАМО - 25 июн. В центре госуслуг «Мои документы» района Филевский парк Западного административного округа, расположенном по адресу: Новозаводская улица, 25, корпус 1, возобновили капитальный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.
Пандемия коронавируса вынудила поставить ремонт на паузу.
Центр госуслуг на Новозаводской расположен на первом этаже пятиэтажного кирпичного здания постройки 1956 года. До начала капитального ремонта помещение центра площадью 1315,5 квадратных метров было в неудовлетворительном состоянии. Горожане много раз просили сделать его более просторным и комфортным.
«В рамках капитального ремонта в здании на Новозаводской улице очистят и отремонтируют фасад и цоколь. Входную группу также приведут в порядок: установят новые двери и пандус с нескользящим покрытием и поручнями для маломобильных групп населения. Пути движения по первому этажу и санузлы оборудуют с учетом потребностей маломобильных граждан», - добавляется в сообщении.
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