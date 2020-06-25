РИАМО - 25 июн. В центре госуслуг «Мои документы» района Филевский парк Западного административного округа, расположенном по адресу: Новозаводская улица, 25, корпус 1, возобновили капитальный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Пандемия коронавируса вынудила поставить ремонт на паузу.

«К настоящему времени выполнено в целом порядка 75% работ. В июле капитальный ремонт планируется завершить. После возобновления работы центра госуслуг жители района Филевский парк вновь смогут обращаться по привычному адресу для получения необходимых документов, а во время ремонта для горожан работает центр на улице Кременчугской, 9», - говорится в сообщении.

Центр госуслуг на Новозаводской расположен на первом этаже пятиэтажного кирпичного здания постройки 1956 года. До начала капитального ремонта помещение центра площадью 1315,5 квадратных метров было в неудовлетворительном состоянии. Горожане много раз просили сделать его более просторным и комфортным.



«В рамках капитального ремонта в здании на Новозаводской улице очистят и отремонтируют фасад и цоколь. Входную группу также приведут в порядок: установят новые двери и пандус с нескользящим покрытием и поручнями для маломобильных групп населения. Пути движения по первому этажу и санузлы оборудуют с учетом потребностей маломобильных граждан», - добавляется в сообщении.