РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Около 24 кубометров мусора вывез подрядчик с улицы 50 лет Октября в подмосковном Красногорске по просьбе жителей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Порядка 24 кубометров мусора вывезла подрядная организация с территории возле контейнерной площадки между домом 6 и 8 по улице 50 лет Октября», - говорится в сообщении.

Работы провели по просьбам жителей.

«Уважаемые жители, напоминаем, что мусор необходимо выбрасывать в специально оборудованные места. Это позволит сохранить экологию и избежать штрафных санкций», - заключается в материале.