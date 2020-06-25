РИАМО - 25 июн. Компания «Акрус Биомед» создаст в Москве новое производство биомедицинских клеточных продуктов для восстановления кожи и мягких тканей к июню 2021 года, инвестор вложит в проект 343 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Новое производство площадью более 800 квадратных метров будет находиться на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» в Печатниках.
Разработку продуктов поддержали специальным проектом министерства науки и высшего образования РФ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки».
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