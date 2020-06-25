РИАМО - 25 июн. Компания «Акрус Биомед» создаст в Москве новое производство биомедицинских клеточных продуктов для восстановления кожи и мягких тканей к июню 2021 года, инвестор вложит в проект 343 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«Компания создаст два новых уникальных биомедицинских клеточных продукта. Биопрепараты будут направляться в медицинские клинические учреждения, ожоговые центры и центры медицины катастроф Центрального федерального округа. Инвестор вложит в реализацию проекта 343 миллиона рублей и создаст не менее 50 новых рабочих мест», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новое производство площадью более 800 квадратных метров будет находиться на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» в Печатниках.

Разработку продуктов поддержали специальным проектом министерства науки и высшего образования РФ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки».