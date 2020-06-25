РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Рабочие завершают ремонт проезжей части по Заводской улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время завершаются работы по ремонту проезжей части Заводской улицы и тротуаров вдоль нее. Так, проводятся работы по планировке грунта, покосу газонной травы и нанесению разметки «пешеходный переход», - говорится в сообщении.

Помимо этого, подрядная организация МБУ «ПКБ» на днях проводила работы по вырубке сухостойных деревьев на Заводской улице и вблизи проходных КСПЗ.