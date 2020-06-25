РИАМО - 25 июн. Адвокат Александр Добровинский с недоумением воспринял желание актера Михаила Ефремова усыновить детей Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием артиста, сообщает Nation News.

«У Сергея Захарова нет несовершеннолетних детей, поэтому это популистское высказывание. Я думаю, что это звучит немного оскорбительно по отношению к этим людям. Погиб человек, и тут ты будешь усыновлять?» — сказал Добровинский.

Адвокат считает, что данная процедура будет запрещена из-за сложных обстоятельств.

«Ефремов совершил тяжкое преступление, а у нас, по закону, человек, который совершил тяжкое преступление, не может усыновлять», — отметил адвокат.

Вечером 8 июня Ефремов пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada курьера Сергея Захарова. Водитель умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Актер находится под домашним арестом.