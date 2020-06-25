РИАМО - 25 июн. Лидер популярной группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена певица Наталья Сенчукова в четверг приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России на избирательном участке в Долгопрудном.

Супружеская пара рассказала, что они являются очень активными гражданами и всегда выполняют свой гражданский долг. С 1992 года они принимают участие во всех голосованиях.

«Участвовать в общественной жизни считаю, что не зазорно, а почетно и полезно. И то, что наше государство и наша Конституция вообще дает возможность участвовать в политических событиях – это круто. Потому что если вспомнить древнеримскую империю – там женщинам вообще ничего нельзя было делать (я так шучу, конечно). Всегда будем приходить, всегда будем выражать свое мнение», - сказал Рыбин.

Исполнители также рассказали, что их сын, конечно, тоже проголосует, но позже. Сейчас ему некогда, так как он выпускник.

Кроме того, Наталья Сенчукова подчеркнула, что они пришли в первый день голосования, чтобы показать пример остальным.

«Кто-то посмотрит и придет тоже высказать свое мнение. Неважно, какое. Важно, что придут», - отметила Сенчукова.

Голосование по вопросам одобрения поправок в Конституцию РФ стартовало в четверг по всей стране. Оно продлится по 1 июля. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Всего в Московской области насчитывается 5,8 миллиона избирателей. В регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков, а также свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

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