РИАМО - 25 июн. Лидер популярной группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена певица Наталья Сенчукова в четверг приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России на избирательном участке в Долгопрудном.
Супружеская пара рассказала, что они являются очень активными гражданами и всегда выполняют свой гражданский долг. С 1992 года они принимают участие во всех голосованиях.
Исполнители также рассказали, что их сын, конечно, тоже проголосует, но позже. Сейчас ему некогда, так как он выпускник.
Кроме того, Наталья Сенчукова подчеркнула, что они пришли в первый день голосования, чтобы показать пример остальным.
«Кто-то посмотрит и придет тоже высказать свое мнение. Неважно, какое. Важно, что придут», - отметила Сенчукова.
Голосование по вопросам одобрения поправок в Конституцию РФ стартовало в четверг по всей стране. Оно продлится по 1 июля. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.
Всего в Московской области насчитывается 5,8 миллиона избирателей. В регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков, а также свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.
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