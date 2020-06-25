РИАМО - 25 июн. Почти 750 тысяч пассажиров перевезли электропоезда ЦППК 24 июня, в день проведения парада Победы, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Больше всего перевезли поезда Ярославского направления — 145,7 тысячи пассажиров, на втором и третьих местах — Казанское и Горьковское направления, которыми воспользовались 135,1 и 105,2 тысячи человек соответственно», - говорится в сообщении.

В этот день электропоезда в Московском транспортном узле курсировали по расписанию рабочего дня.

Таким образом, удалось сохранить обычное количество рейсов – порядка 1500 пар поездов. Это позволило уменьшить нагрузку поездов, несмотря на выходной день.

С 12 мая в общественном транспорте нужно обязательно носить маски и перчатки. Приобрести их можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.