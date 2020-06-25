РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. Молодежный центр СП «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» в городском округе Мытищи 26 июня покажет упражнения по актерскому мастерству онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Ждем мастер-класс от Анны Уфимцевой. 26 июня в 14:00 театральная студия «Центр энергии» покажет упражнения по актерскому мастерству», - говорится в сообщении.

Мастер-класс можно посетить на страницах молодежного центра структурного подразделения «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» в соцсетях.