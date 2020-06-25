РИАМО - 25 июн. Причиной смерти сына Никиты Хрущева Сергея стало огнестрельное ранение в голову, сообщает Газета.ru.

Тело 84-летнего сына первого секретаря ЦК КПСС нашли в его доме в Крэнстоне, США, 18 июня. Признаков насильственной смерти или нападения полицейские не обнаружили.

«Причина смерти была установлена в результате патологоанатомической экспертизы», — говорится в сообщении.

Сергей Хрущев с начала 90-х годов жил в США, а в 1999 году получил американское гражданство. Он был ученым в области ракетостроения, политологом и публицистом, специализировался на теме истории холодной войны.