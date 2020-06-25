РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Неизвестные вандалы сожгли мусорный контейнер на пляже на реке Синичка в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В ночь на четверг на пляже реки Синичка сгорел мусорный контейнер, его подожгли неустановленные лица. Случай вандализма здесь зафиксирован уже не в первый раз.

«Стоимость такого контейнера порядка 11 тысяч рублей, мы приобретаем их за бюджетные деньги. Люди не ценят ни объекты комфорта, ни работу нашу - и биотуалеты ломали, переворачивали. Приходится после этого убирать, вызывать санитарную машину, все дезинфицировать», - сообщил начальник управления благоустройства МБУ «Красногорская городская служба» Александр Радько.

В зоне отдыха на берегу Синички установлены новые раздевалки, дополнительные скамейки и урны.

«Однако специалисты МБУ «Красногорская городская служба» говорят о неподобающем поведении жителей – только сегодня (в четверг – ред.) с пляжа убрано 3 кубометра мусора, который должен выкидываться в урны», - заключается в материале.