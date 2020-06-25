РИАМО - 25 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл Московский международный онкологический центр (ММОЦ) – новую клинику мирового уровня, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Новый объект здравоохранения является уникальным медицинским объектом с самым современным оборудованием.

«По соглашению с правительством Москвы одна из крупнейших частных медицинских организаций России – АО «Европейский медицинский центр» – создала онкологическую клинику, оснащенную уникальным оборудованием для диагностики и комплексного лечения онкозаболеваний. В рамках договора с правительством Москвы клиника будет оказывать помощь нуждающимся пациентам бесплатно по полису ОМС. Первые пациенты уже начали получать лечение», – подчеркнул Собянин.

Новый медцентр создали в рамках заключенного в 2013 году концессионного соглашения между правительством Москвы и частной медицинской организацией АО «Европейский медицинский центр». Инвестору на 49 лет – до 2062 года – передали комплекс зданий бывшей ГКБ № 63 общей площадью 29,6 тысячи квадратных метров на улице Дурова.

Онкологический центр будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по тарифам ОМС. Только в этом году в рамках базовой программы ОМС в ММОЦ смогут пройти лучевую терапию более 4,5 тысячи пациентов. Также запланировано проведение позитронно-эмиссионной компьютерной томографии.

В новой клинике создано уникальное отделение лучевой терапии, оснащенное 8 линейными ускорителями последнего поколения: Halcycon. Оно применяется для лечения рака предстательной железы, груди, головы и шеи, а также многих других форм злокачественных новообразований.

Специалисты отделения владеют всеми современными методиками 3D и 4D лучевой терапии и стереотаксической радиохирургии (IGRT, IMRT, RapidArc, SRS, SBRT), что позволяет разработать оптимальный план эффективного и безопасного лечения для каждого пациента – в соответствии со строгими международными стандартами.

В скором времени в центре откроют отделение радионуклидной диагностики. Врачи этого отделения будут не только проводить диагностику, но и проводить радионуклидную терапию злокачественных новообразований, включая лечение радиоактивным йодом рака щитовидной железы.

Благодаря открытию Московского международного онкологического центра в городе будет создано 2 000 новых рабочих мест, половина из них – для высококвалифицированных медицинских кадров.