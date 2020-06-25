РИАМО - 25 июн. В семье капуцинов, которые живут в столичном зоопарке, родился детеныш, приматов называют так из-за специфического крика, похожего на плач ребенка, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоопарка.

«Рождение детеныша капуцина плаксы – большая радость для нас. Пока его пол не удается определить, так как заботливая мама – самка Нори – редко отпускает его от себя. Но через некоторое время, когда малыш станет более самостоятельным, мы сможем установить пол детеныша и дать ему имя», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Малыш уже иногда отбегает от матери, пробует взрослую еду, осматривает вольер и даже залезает на спину к братьям и сестрам.

Сейчас в Московском зоопарке 9 капуцинов: самец и две самки, остальные – их детеныши.